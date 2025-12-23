Call of Duty выпустят на Nintendo Switch 2

Когда компания Microsoft купила Activision Blizzard, она заключила соглашения с двумя другими крупными производителями консолей о продолжении выпуска игр серии Call of Duty на их платформах. Договор между Microsoft и Nintendo предполагал обязательство сроком на 10 лет, и хотя почти никто не ожидал появления Call of Duty на оригинальной Nintendo Switch, логично было предположить, что знаменитый шутер со временем доберётся до Nintendo Switch 2. И, по информации журналиста Windows Central, ждать осталось недолго — релиз шутера намечен на начало следующего года. Инсайдер сообщил, что первая версия Call of Duty для Switch практически готова и должна выйти через несколько месяцев, но без каких-либо конкретных сроков запуска.

И эта информация сходится с тем, что компания Microsoft обязана выполнить данное Nintendo обещание, так как в противном случае издателю придётся выплатить внушительный штраф. Кроме того, на данный момент также неизвестно, планирует ли Activision выпускать Call of Duty одновременно для Nintendo Switch первого поколения и Nintendo Switch 2. Возможно, издатель решит выпускать шутер исключительно на новой приставке, так как в этом случае нужно будет меньше ресурсов тратить на оптимизацию клиента. Также возможен вариант, при котором Warzone выйдет и на Switch, и на Switch 2, тогда как актуальная номерная часть, Black Ops 7, появится только на Nintendo Switch 2, чтобы задействовать более мощное железо новой приставки.