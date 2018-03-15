Candy Hoover Group представили новые стеклокерамические варочные поверхности

Компания Candy Hoover Group представляет обновленную линейку электрических стеклокерамических варочных поверхностей из модельного ряда 2018 года, отличительной особенностью которого стало широкое разнообразие моделей с интересными инженерными и дизайнерскими решениями.

Основной отличительной особенностью новой линейки является полностью переработанное сенсорное управление в совокупности с цветной графикой зон расширения конфорок и клавиш управления этими зонами. Зоны расширения и клавиши управления этими зонами имеют цветную индикацию, что делает управление ими простым и интуитивно понятным. Пользователь никогда не перепутает конфорку с нужной зоной расширения и с легкостью определит, какая клавиша отвечает за процесс включения/выключения зоны расширения, даже если он был не в курсе наличия данной функции при покупке. Кроме того, цветная индикация (графика) очень удачно вписалась в дизайн варочных поверхностей, придав им индивидуальность, выделяя их на фоне большого количества моделей других производителей.

Все варочные поверхности шириной 60 см со стеклокерамической поверхностью черного цвета. Исключением является модель CH64CCW, для которой используется белая стеклокерамика. Варочные поверхности имеют 4 варианта отделки стеклокерамики: обработанный шлифованный край, фацет на переднем канте, передний кант из нержавеющей стали и полная рамка из нержавеющей стали.