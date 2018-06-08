Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM официально анонсировали

Компания Canon официально представила новый флагманский телезум-объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM. Байонет, естественно, Canon EF. Фокусное расстояние составляет 70-200 миллиметров, так что данный объектив идеально подходит для спортивной и репортажной съемки, для фотографий дикой природы и так далее. Максимальная диафрагма составляет f/2,8, минимальная f/32. Среди конструктивных особенностей стоит отметить 23 элемента в 19 группах. Здесь применяется специальное покрытие Air Sphere Coating, которое понижает контраст при съемке против света, предотвращает блики и двоение изображения. Минимальное фокусное расстояние до объекта составляет 1,2 метра, вес объектива достигает 1440 грамм. На данный момент это топовое устройство компании для профессионалов, снимающих репортажи.