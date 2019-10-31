Canon EOS-1D X Mark III получит новый сенсор

Canon объявила о разработке EOS-1D X Mark III, которая придет на смену знаменитой EOS 1D X Mark II.

Камера получит новый сенсор CMOS и процессор изображений с большей чувствительностью для фотосъемки, чем в предыдущих моделях. Будут поддерживаться фото в 10-битном разрешении с использованием формата HEIF. Также, камера поддерживает 4К видеосъёмку с внутренней записью в режиме 4K 60p с 10-битной гаммой Canon Log. А поскольку EOS 1D X Mark III поддерживает сохранение в формате RAW как фотографий, так и видео, профессионалы смогут сократить количество оборудования, необходимого для каждого проекта.

Для съемки через оптический видоискатель создан новый датчик автофокусировки, по разрешению в центральной области примерно в 28 раз превосходящий EOS-1D X Mark II. В режиме Live View пользователю доступно 525 зон автофокусировки, в которых используется система Dual Pixel CMOS AF. Камера также получит два слота для карт и аккумулятор LP-E19. Canon EOS-1D X Mark III должны представить в феврале будущего года.