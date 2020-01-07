Canon EOS-1D X Mark III сможет снимать видео 5.5K в формате RAW

2020-01-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Canon EOS-1D X Mark III; [123]
Компания Canon представила топовую полнокадровую зеркальную камеру Canon EOS-1D X Mark III, которая получила датчик изображения типа CMOS со сглаживающим фильтром и разрешением 20 Мп.

Новинка также характеризуется новым процессором Digic X, отдельным процессором Digic 8 для автофокусировки и замера экспозиции, системой автофокусировки с 191 точкой и автофокусировкой Dual Pixel AF в режиме LiveView с распознаванием лица и глаз, серийной съемкой со скоростью 16 к/с в видоискателе и 20 к/с в LiveView, слотами для двух карт CFexpress, поддержкой 10-битной HDR-фотографии в формате HEIF, возможностью записи 12-битного видео в формате 5.5K/60p Raw со скоростью потока 2600 Мбит/с и формате DCI 4K/60p с Canon Log, 10-битным цветом и субдискретизацией 4: 2: 2, разъемами для микрофона и наушников, а также интерфейсом HDMI, 3,2-дюймовым дисплеем, портами Gigabit Ethernet и USB 3.1 Gen 1. Масса камеры составляет 1440 г, а габариты – 158:168:83 мм. Камера выйдет в середине февраля по цене 6500 долларов.


Комментарии и отзывы Canon EOS-1D X Mark III
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