Canon EOS-1D X Mark III заняла 47-е место в рейтинге DxOMark

Специалисты авторитетной лаборатории DxOMark протестировала датчик изображения топовой зеркальной камеры Canon EOS-1D X Mark III, ориентированной на репортажных фотографов. Итоговый результат составил всего 83 балла и 47-е место в рейтинге. Специалисты похвалили динамический диапазон в 13,4 EV, отметили не лучшую работу при плохом освещении с максимальным значением ISO 2445, слабую глубину цвета и значение SNR в данных условиях в 18%. Так или иначе, новинка уступила не только конкуренту Nikon D5, но и предшественнице Canon EOS-1D X Mark II.

Напомним, что камера характеризуется датчиком изображения типа CMOS со сглаживающим фильтром и разрешением 20 Мп, новым процессором Digic X, отдельным процессором Digic 8 для автофокусировки и замера экспозиции, системой автофокусировки с 191 точкой и автофокусировкой Dual Pixel AF в режиме LiveView с распознаванием лица и глаз, серийной съемкой со скоростью 16 к/с в видоискателе и 20 к/с в LiveView, слотами для двух карт CFexpress, поддержкой 10-битной HDR-фотографии в формате HEIF, возможностью записи 12-битного видео в формате 5.5K/60p Raw со скоростью потока 2600 Мбит/с и формате DCI 4K/60p с Canon Log, 10-битным цветом и субдискретизацией 4: 2: 2, разъемами для микрофона и наушников, а также интерфейсом HDMI, 3,2-дюймовым дисплеем, портами Gigabit Ethernet и USB 3.1 Gen 1. Цена Canon EOS-1D X Mark III составляет 6500 долларов.
Комментарии и отзывы Canon EOS-1D X Mark III
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