Canon EOS 250D выглядит интересно

Официально представлена самая легкая зеркальная камера Canon EOS 250D, которая может похвастаться поворотным дисплеем и съемкой видео в разрешении 4К. Это довольно интересная камера для начинающих фотографов, которые не хотят сразу брать какую-то продвинутую камеру и предпочитают потратить свои деньги на приобретение более компактного и легкого варианта с демократичной ценой. Стоит отметить, что за тушку просят всего 600 долларов, а если взять на вторичном рынке объектив тысяч за 6-8, то получится отличный базовый комплект для начинающего фотографа. Стоит обратить внимание на данную камеру, если вы давно хотели что-то подобное. Да и для детей это идеальный вариант, ведь устройство весит достаточно мало и не нагружает руки.