Canon EOS M200 стоит недорого

Мы привыкли к тому, что современные фотоаппараты довольно дорого стоят, хотя при этом начальный класс устройств обладает довольно скупым набором функций. Теперь вышла в свет камера Canon EOS M200, которая развеяла все мифы о том, что дешевая камера может снимать круто и современно. У данной новинки имеется запись в формате 4К, есть довольно неплохой набор функций и даже беспроводное подключение. Если вы большой фанат путешествовать и при этом фотографировать все вокруг себя, то самое время присмотреться к этой новинке. Есть мнение, что камера будет шикарным вариантом для многих пользователей, которые хотят насладиться качественными фото и видео в очень высоком разрешении. Стоимость для нашего рынка пока что не называется.