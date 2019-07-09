Canon PowerShot G5 X Mark II снимает в 4К

В последнее время пользователи стали все чаще покупать компактные фотоаппараты не ради того, чтобы фотографировать, а для съемки видео. Это и правда удобно, ведь камера в любом случае снимает лучше, чем смартфон, при этом компактное устройство можно брать с собой в длительные путешествия и снимать массу контента. Сейчас в продажу поступил новый фотоаппарат Canon PowerShot G5 X Mark II, который стоит 900 долларов и он идеально подходит для тех, кто хочет приобрести продвинутое устройство и записывать видео в 4К разрешении. За свои деньги это действительно самое достойное решение, которое только есть на современном рынке. Ждем лишь стоимость для нашего рынка и тогда можно будет говорить более предметно о конкуренции с другими камерами.