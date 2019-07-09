Canon PowerShot G7 X III умеет вести стримы

Официально представлен новый фотоаппарат Canon PowerShot G7 X III, который стоит 750 долларов и вполне привлекательно выглядит. Но, главная особенность продукта в том, что он умеет вести потоковое вещание на YouTube без дополнительного оборудования или софта — вы можете просто подключить свой канал, включить вещание и передавать стрим на YouTube. Для фанатов прямых трансляций это отличная возможность поднять качество вещания на новый уровень, ведь устройство умеет снимать в 4К и выдавать очень красивую картинку. Вопрос только в том, сколько продержится камера в режиме стрима и стоит ли отдавать такие деньги за устройство просто ради данной возможности. Сейчас ведь каждый смартфон умеет снимать неплохо и передавать картинку в сеть.