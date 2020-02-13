Canon RF 24–105mm F4–7.1 IS STM для универсалов

Официально представлен универсальный зум-объектив Canon RF 24–105mm F4–7.1 IS STM, который компания создала специально для тех пользователей, которые хотят снимать разные сценарии, при этом не меняя объективы постоянно для каждой сцены. К примеру, вы можете снимать на минимальном фокусном расстоянии пейзажи и даже ростовые портреты, так как искажение кадра будет незначительным, а на максимальном фокусном расстоянии вы можете снимать удаленные объекты, различные спортивные состязания, фауну и флору в процессе путешествия. Это действительно очень круто и на самом деле такой объектив многим понравится своим удобством в использовании. Стоимость пока что не названа, но мы сомневаемся, что объектив с такой светосилой будет дорогим.