Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS USM стоит 900 долларов

Официально представлен доступный зум-объектив Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS USM, который продается всего за 900 долларов. Это достаточно неплохое решение, которое подойдет начинающим фотографам — можно снимать спортивные события с большо расстояния или фотографировать какие-то интересные места во время путешествий. Фокусное расстояния в 240 миллиметров открывает массу возможностей для работы с фотоаппаратом, ведь у фотографа пропадает необходимость подходить ближе к какому-то объекту. Цена вполне разумная за такие возможности, но на территории России данная модель пока что не представлена. Вероятно, производитель привезет устройство немного позже, тогда можно будет посмотреть на цену в рублях и решить, нужен ли вам объектив.