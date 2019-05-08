Canon RF 85mm F1.2 L USM стоит 2700 долларов

Официально представлен новый объектив Canon RF 85mm F1.2 L USM, который создан специально для фотографов, которые делают портретные снимки высокого уровня. Нужно понимать, что это устройство для узкой аудитории специалистов, которые понимают зачем им именно такое фокусное расстояние и такая диафрагма. Стоит отметить, что это очень светосильный объектив, которые позволит вам не переживать о количестве света в кадре. Правда, стоимость этой радости составляет 2700 долларов, то есть громадных денег. Да, кому-то такой объектив точно позволит делать более крутые кадры, но пока что рано говорить о популярности новинки. Все же даже для профессионалов такая сумма может показался слишком высокой. Будем ждать первых тестов и отзывов пользователей.