Canon Zoemini S для ценителей путешествий

Официально представлена новая компактная камера Canon Zoemini S, которую создавали специально для тех, кто хочет получить максимум удовольствия в путешествиях. Вы можете взять данное устройство и просто носить его в кармане, никаких дополнительных аксессуаров не требуется. Кроме того, камера умеет мгновенно печатать фотографии. Для этого вам, естественно, нужна специальная бумага и примерно минута на один снимок, но это того стоит. Хотя, за камеру просят 180 евро, что значит, что назвать ее доступной у меня язык не поворачивается. За эти деньги вы, конечно, не сможете найти какого-то более-менее доступного конкурента, но все же за столь компактный продукт отдавать такую сумму не очень хочется. Ждем цены для нашего рынка.