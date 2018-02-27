Canon анонсировала фотоаппарат начального уровня EOS 2000D

Состоялся анонс цифрового зеркального фотоаппарата начального уровня EOS 2000D. Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 2000D рассчитан на начинающих пользователей. Аппарат сможет записывать видеоролики в формате Full HD с разрешением 1920 * 1080 точек, а скорость последовательной фотосъёмки составит 3 кадра в секунду. Устройство имеет размеры: 129 * 101 * 78 мм и весит 475 граммов. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n, модуль NFC, порт USB 2.0 и интерфейс HDMI. В продажу новинка EOS 2000D выйдет в апреле за 550 долларов США.