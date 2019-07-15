Canon анонсировала компактный фотоаппарат PowerShot G5 X Mark II стоимостью в 900 долларов

Компания Canon представила новый компактный фотоаппарат PowerShot G5 X Mark II. Новинка оснащена откидным 3-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного управления и выдвижным электронным видоискателем со 100-процентным покрытием кадра. Сообщается, что применен объектив с 5-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 24–120 мм в эквиваленте для 35-миллиметровых пленочных камер. Максимальная диафрагма — f/1,8–2,8. Поддерживается запись видеоматериалов в форматах 4K/30p (3840 * 2160 точек) и FHD/120p (1920 * 1080 пикселей), а также возможна последовательная фотосъемка со скоростью 30 кадров в секунду. Продажи устройства PowerShot G5 X Mark II ожидаются в августе по цене 900 долларов.