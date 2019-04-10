Canon готовит к запуску приемника EOS 200D

Прошло два года с момента запуска EOS 200D и Canon объявила о выпуске преемника - EOS 200D II.

Он работает на новейшем процессоре обработки изображений DIGIC 8 от Canon и имеет 24,1-мегапиксельную матрицу APS-C CMOS. Диапазон ISO от 100 до 25 600 с возможностью расширения до 51 200, уровни шума сведены к минимуму, при этом фокусировка теперь возможна в условиях слабого освещения до -4EV благодаря технологии Dual Pixel AF.

Функция Auto Lighting Optimizer позволяет легко снимать драматические сцены с высокой контрастностью. Камера поддерживает возможности непрерывной съемки со скоростью 5,0 кадров в секунду, что позволяет легче снимать быстро движущиеся объекты. Новинка записывает до 4K / 24p с дополнительным преимуществом Movie Digital IS для более плавного захвата. Видео с интервалом 4K также можно легко создать с помощью специальной функции. При нажатии кнопки Wi-Fi можно подключиться к своим интеллектуальным устройствам и опубликовать изображения в социальных сетях. Вы также можете удаленно изменять настройки камеры с помощью приложения Canon Camera Connect. EOS 200D II будет доступна в черном, белом или серебристом исполнении за $ 999. Продажи стартуют в середине мая.