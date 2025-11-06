Canon представила новую камеру EOS R6 Mark III

Компания Canon представила полнокадровую беззеркальную камеру EOS R6 Mark III — универсальную модель, предназначенную как для фото, так и для видео. Новинка получила сенсор с разрешением 32,5 Мп, усовершенствованную систему автофокуса, возможность записи видео в разрешении до 7K, а также новую конфигурацию слотов для карт памяти — один под SD и один под более быстрый стандарт CFexpress Type B. Линейка R6 ориентирована на более широкий круг пользователей, которым не нужны 45 Мп старшей модели EOS R5 Mark II и которые не хотят платить более 4000 долларов только за тушку. При этом EOS R6 Mark III ощутимо выросла в классе, увеличив разрешение с 24 до 32,5 Мп. Камера способна снимать видео в формате 4K со скоростью до 120 кадров в секунду и в 7K RAW до 60 кадров в секунду, а также поддерживает съёмку в режиме open gate — с полным использованием площади сенсора для последующей обрезки.

Добавлены новые цветовые профили, включая Canon Log 2 и настраиваемые варианты изображения. Для видеосъёмки появилось несколько практичных улучшений — индикатор записи, позволяющий видеть, когда камера пишет видео, и замена порта Micro HDMI на полноразмерный Type A. Система автофокуса теперь умеет запоминать лицо конкретного человека и отслеживать его при непрерывной съёмке. Одно из наиболее спорных изменений — отказ от двух слотов SD в пользу асимметричной схемы карт памяти. Карты CFexpress обеспечивают значительно более высокую скорость передачи данных, но и стоят они сильно дороже.
