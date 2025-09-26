Камера Canon EOS R7 Mark II получит 32-Мп матрицу

В сети появились подробности о беззеркальной камере APS-C формата Canon EOS R7 Mark II, релиз которой ожидается в начале следующего года. Итак, устройство оснастят 32-Мп сенсором, серийной съемкой 30-40 к/с с полным сохранением автофокусировки и автоэкспозиции, матричной стабилизацией изображения с (IBIS) эффективностью 8.5 стопов экспозиции, ИИ-чипом DIGIC accelerator, фирменным процессором DIGIC X, OLED-видоискателем с увеличенной до 0.9x кратностью и увеличенным разрешением, дизайном корпуса в духе EOS R5 Mark II, двумя слотами для карт памяти SD и записью видео в разрешении 6К без поддержки RAW. При этом в камере не будет механического затвора. Ориентировочная цена Canon EOS R7 Mark II составляет 2000 долларов.

