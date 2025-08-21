Insta360 представила камеру Go Ultra

Компания Insta360 представила новую экшн-камеру Go Ultra — продолжение своей компактной серии Go, которая несколько лет назад позволила компании выделиться на фоне таких конкурентов, как GoPro. В отличие от предыдущих моделей, новинка получила не только новое название (без цифровой нумерации), но и отказалась от фирменного «капсульного» дизайна. Теперь камера выполнена в форме округлого квадрата с вынесенным в угол объективом. Габариты камеры составляют 1,8 дюйма по каждой стороне. По сравнению с удлинённой Go 3S новинка стала короче и шире, но при этом немного потяжелела — на 14 граммов (без учёта док-станции Action Pod весом 109 г). Тем не менее, Go Ultra остаётся значительно компактнее конкурентов вроде DJI Osmo Action 5 Pro и даже собственной Ace Pro 2.

Главное обновление — новый сенсор 1/1.28 дюйма, аналогичный используемому в Insta360 X5. Вместе с датчиком освещённости он должен заметно улучшить качество видео при съёмке в условиях недостаточного освещения. Максимальное разрешение осталось прежним — 4K, но теперь камера умеет снимать в 60 FPS (вдвое быстрее, чем Go 3S). В режиме 4K/30 FPS доступен «Active HDR», а при снижении качества до 1080p можно получить до 240 FPS для эффектных замедленных кадров. Новый квадратный корпус с объективом в углу делает сложнее определять, снимает ли камера горизонтально или вертикально, что раньше решала форма «капсулы». Зато в нём нашлось место для более ёмкой батареи на 500 мАч. По данным компании, она обеспечивает до 70 минут записи.