Insta360 представила камеру Go Ultra

Компания Insta360 представила новую экшн-камеру Go Ultra — продолжение своей компактной серии Go, которая несколько лет назад позволила компании выделиться на фоне таких конкурентов, как GoPro. В отличие от предыдущих моделей, новинка получила не только новое название (без цифровой нумерации), но и отказалась от фирменного «капсульного» дизайна. Теперь камера выполнена в форме округлого квадрата с вынесенным в угол объективом. Габариты камеры составляют 1,8 дюйма по каждой стороне. По сравнению с удлинённой Go 3S новинка стала короче и шире, но при этом немного потяжелела — на 14 граммов (без учёта док-станции Action Pod весом 109 г). Тем не менее, Go Ultra остаётся значительно компактнее конкурентов вроде DJI Osmo Action 5 Pro и даже собственной Ace Pro 2.

Главное обновление — новый сенсор 1/1.28 дюйма, аналогичный используемому в Insta360 X5. Вместе с датчиком освещённости он должен заметно улучшить качество видео при съёмке в условиях недостаточного освещения. Максимальное разрешение осталось прежним — 4K, но теперь камера умеет снимать в 60 FPS (вдвое быстрее, чем Go 3S). В режиме 4K/30 FPS доступен «Active HDR», а при снижении качества до 1080p можно получить до 240 FPS для эффектных замедленных кадров. Новый квадратный корпус с объективом в углу делает сложнее определять, снимает ли камера горизонтально или вертикально, что раньше решала форма «капсулы». Зато в нём нашлось место для более ёмкой батареи на 500 мАч. По данным компании, она обеспечивает до 70 минут записи.
Полнокадровую камеру Sony FX2 оценили в $2700…
Компания Sony пополнила ассортимент компактных камер моделью Sony FX2, которая основана на Sony A7 IV и о…
Представлен объектив Meike Mix 24mm F/1.4…
Компания Meike представила полнокадровый объектив Meike 24mm F/1.4 Mix, который предназначен для беззерка…
Представлен объектив 7Artisans AF 24mm F/1.8 …
Китайская компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью AF 24mm F/1.8, которая предназначен…
Sony представила новую камеру RX1R III…
Спустя почти десятилетие Sony анонсировала новую версию своей компактной камеры с несменным объективом — …
Sony представила новый штатив GP-VPT3…
Сегодня компания Sony официально анонсировала новую модель многофункционального штатива с беспроводным пу…
Insta360 представила крошечный микрофон Mic Air…
После успешного закрепления лидирующих позиций в нише экшн-камер с линейкой Ace Pro, компания Insta360 пр…
DJI представила экшн-камеру Osmo 360…
Компания DJI пополнила ассортимент экшн-камер моделью Osmo 360, которая, как видно из названия, способна …
Представлены смарт-очки Xiaomi AI Glasses …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных очков моделью AI Glasses, которая не имеет экрана и визуально…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor