GoPro выпустила новую камеру Max2 с 8К-разрешением

Почти шесть лет прошло с момента выпуска первой 360-градусной камеры GoPro Max. Она была лишь немного крупнее фирменных экшн-камер компании, а новое поколение Max2 стало выше, толще и тяжелее предшественника на 36 грамм, но получило заметно улучшенные возможности — запись 360-градусного видео теперь ведётся не в 5.6K при 30 кадрах в секунду, а в 8K при 30 кадрах в секунду. Кроме того, появилась поддержка съёмки однолинзовых 180-градусных роликов в разрешении до 4K при 60 кадрах в секунду. О планах по созданию обновлённой версии 360-градусной камеры GoPro сообщала ещё в 2023 году. Летом этого года компания показала промоизображения Max2, а теперь подтвердила, что камера поступит в продажу 30 сентября по цене 500 долларов. Это почти такая же стоимость, как у оригинальной Max, что делает новинку потенциально более доступной альтернативой конкурентам — DJI Osmo 360 и Insta360 X5, которые стартуют с 550 долларов.

Хотя Max2 не дотягивает до заявленных характеристик DJI Osmo 360, которая может снимать 8K-видео с частотой до 50 кадров в секунду, в GoPro подчёркивают, что их камера обеспечивает «настоящее 8K». По словам компании, в отличие от конкурентов она не учитывает пересекающиеся или непригодные для использования пиксели между двумя объективами, благодаря чему итоговое разрешение оказывается на 16–21 процентов выше. Это особенно важно, так как 360-градусные камеры сегодня ценятся не столько за возможность «оглядываться» при просмотре, сколько за умение снимать всё происходящее вокруг.