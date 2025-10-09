Elgato представила телесуфлёр Prompter XL

Компания Elgato впервые выпустила телесуфлёр на USB Type-C два года назад, и тогда устройство стоимостью 279 долларов произвело хорошее впечатление. Теперь бренд представил более крупную модель под названием Prompter XL, рассчитанную на использование в студиях, подкаст-комнатах и корпоративных системах аудиовизуального оборудования. Prompter XL оснащён 15,6-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей, тогда как оригинальная модель имела экран диагональю 9 дюймов с разрешением 1024х600 пикселей. Благодаря увеличенным габаритам Prompter XL совместим с зеркальными и беззеркальными камерами, оснащёнными объективами длиной до 22 сантиметров, тогда как предыдущая модель поддерживала лишь короткие и средние объективы.

При желании можно использовать веб-камеры или смартфоны, однако для этого потребуется сторонний адаптер. В комплект поставки входят кронштейн для камеры и набор сменных задних пластин под разные размеры объективов. Как и оригинальная версия, Prompter XL работает с фирменным программным обеспечением Elgato Camera Hub, которое позволяет управлять отображаемым текстом. Телесуфлёр может автоматически прокручивать текст в процессе речи, а при желании его можно синхронизировать со Stream Deck для управления воспроизведением. Благодаря крупному экрану устройство также можно использовать как дополнительный монитор, однако оно значительно тяжелее предыдущей версии и стоит 600 долларов.
Elgato представила недорогую веб-камеру Facecam 4K…
Сегодня компания Elgato официально представила новую веб-камеру под названием Facecam 4K, которая предлаг…
Объектив Nikkor Z 24-70mm F/2.8 S II оценен в 2800 долларов…
Компания Nikon пополнила ассортимент зум-объективов вторым поколением модели Nikkor Z 24-70mm F/2.8 S, ко…
DJI представила свою самую компактную экшен-камеру в истории…
DJI официально представила свою новую компактную камеру Osmo Nano, которая стала самой маленькой экшн-кам…
Компактная камера Ricoh GR IV оценена в 1500 долларов …
Компания Ricoh пополнила ассортимент компактных камер моделью GR IV, которая получила серьезные изменения…
GoPro представила камеру Lit Hero…
Если вам надоело таскать с собой экшн-камеру и отдельно фонарик или лампу для съёмок после заката, GoPro …
Опубликованы примеры фото с Nubia Z80 Ultra…
Руководитель компании ZTE Ни Фэй опубликовал примеры фотографий, сделанных на еще не представленный флагм…
Sony представила новую камеру RX1R III…
Спустя почти десятилетие Sony анонсировала новую версию своей компактной камеры с несменным объективом — …
Fujifilm подняла цены на все свои камеры и объективы…
Компания Fujifilm подняла цены на все свои камеры и объективы — в некоторых случаях на сотни долларов. Та…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor