Elgato представила телесуфлёр Prompter XL

Компания Elgato впервые выпустила телесуфлёр на USB Type-C два года назад, и тогда устройство стоимостью 279 долларов произвело хорошее впечатление. Теперь бренд представил более крупную модель под названием Prompter XL, рассчитанную на использование в студиях, подкаст-комнатах и корпоративных системах аудиовизуального оборудования. Prompter XL оснащён 15,6-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей, тогда как оригинальная модель имела экран диагональю 9 дюймов с разрешением 1024х600 пикселей. Благодаря увеличенным габаритам Prompter XL совместим с зеркальными и беззеркальными камерами, оснащёнными объективами длиной до 22 сантиметров, тогда как предыдущая модель поддерживала лишь короткие и средние объективы.

При желании можно использовать веб-камеры или смартфоны, однако для этого потребуется сторонний адаптер. В комплект поставки входят кронштейн для камеры и набор сменных задних пластин под разные размеры объективов. Как и оригинальная версия, Prompter XL работает с фирменным программным обеспечением Elgato Camera Hub, которое позволяет управлять отображаемым текстом. Телесуфлёр может автоматически прокручивать текст в процессе речи, а при желании его можно синхронизировать со Stream Deck для управления воспроизведением. Благодаря крупному экрану устройство также можно использовать как дополнительный монитор, однако оно значительно тяжелее предыдущей версии и стоит 600 долларов.