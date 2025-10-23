Lomography представила компактную камеру Lomo MC-A

Компания Lomography представила новую плёночную камеру Lomo MC-A — компактный фотоаппарат формата 35 мм с фиксированным объективом 32 мм f/2.8 и металлическим корпусом. Новинка выглядит крайне привлекательно — в ней предусмотрена встроенная вспышка, автофокусный стеклянный объектив, ручной рычаг перемотки плёнки и аккумулятор типа CR2, который можно заряжать через разъём USB Type-C. Фототехника Lomography традиционно славится не столько техническими характеристиками, сколько «игровым» подходом и атмосферностью. Однако MC-A выглядит как вполне серьёзный инструмент для уличной и повседневной съёмки. Камера поддерживает полный ручной контроль экспозиции, а также автоматический режим и режим приоритета диафрагмы, плюс есть возможность ручной зональной фокусировки.

Кроме того, она позволяет создавать мультиэкспозицию, что открывает простор для творческих экспериментов. Модель во многом напоминает камеру Pentax 17, выпущенную годом ранее, но в отличие от неё использует полноценный 35-миллиметровый формат (а не половинный кадр) и стоит всего на 50 долларов дороже. При этом у Lomo MC-A выше разрешение, а весит она примерно на 42 грамма больше. Обе камеры работают от батарей CR2, но в данном случае аккумулятор перезаряжаемый, что избавляет владельцев от лишних хлопот. В экстренной ситуации можно использовать и одноразовые элементы питания или даже павербанк достаточно мощности. Это очень важный бонус во время путешествий.