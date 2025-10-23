Lomography представила компактную камеру Lomo MC-A

Компания Lomography представила новую плёночную камеру Lomo MC-A — компактный фотоаппарат формата 35 мм с фиксированным объективом 32 мм f/2.8 и металлическим корпусом. Новинка выглядит крайне привлекательно — в ней предусмотрена встроенная вспышка, автофокусный стеклянный объектив, ручной рычаг перемотки плёнки и аккумулятор типа CR2, который можно заряжать через разъём USB Type-C. Фототехника Lomography традиционно славится не столько техническими характеристиками, сколько «игровым» подходом и атмосферностью. Однако MC-A выглядит как вполне серьёзный инструмент для уличной и повседневной съёмки. Камера поддерживает полный ручной контроль экспозиции, а также автоматический режим и режим приоритета диафрагмы, плюс есть возможность ручной зональной фокусировки.

Кроме того, она позволяет создавать мультиэкспозицию, что открывает простор для творческих экспериментов. Модель во многом напоминает камеру Pentax 17, выпущенную годом ранее, но в отличие от неё использует полноценный 35-миллиметровый формат (а не половинный кадр) и стоит всего на 50 долларов дороже. При этом у Lomo MC-A выше разрешение, а весит она примерно на 42 грамма больше. Обе камеры работают от батарей CR2, но в данном случае аккумулятор перезаряжаемый, что избавляет владельцев от лишних хлопот. В экстренной ситуации можно использовать и одноразовые элементы питания или даже павербанк достаточно мощности. Это очень важный бонус во время путешествий.
Insta360 представила камеру Go Ultra…
Компания Insta360 представила новую экшн-камеру Go Ultra — продолжение своей компактной серии Go, которая…
Опубликованы примеры фото с Nubia Z80 Ultra…
Руководитель компании ZTE Ни Фэй опубликовал примеры фотографий, сделанных на еще не представленный флагм…
DJI представила свою самую компактную экшен-камеру в истории…
DJI официально представила свою новую компактную камеру Osmo Nano, которая стала самой маленькой экшн-кам…
Представлен объектив Meike Mix 24mm F/1.4…
Компания Meike представила полнокадровый объектив Meike 24mm F/1.4 Mix, который предназначен для беззерка…
Камера Canon EOS R7 Mark II получит 32-Мп матрицу …
В сети появились подробности о беззеркальной камере APS-C формата Canon EOS R7 Mark II, релиз которой ожи…
Fujifilm выпустила селфи-камеру с мгновенной печатью…
Компания Fujifilm представила обновлённую версию своей гибридной камеры Instax Mini LiPlay, впервые выпущ…
В сеть слили первые фото Insta360 Go Ultra…
Официального анонса пока не было, однако утечки с фотографиями и характеристиками раскрыли новый дизайн и…
DJI представила экшн-камеру Osmo 360…
Компания DJI пополнила ассортимент экшн-камер моделью Osmo 360, которая, как видно из названия, способна …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor