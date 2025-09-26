Опубликованы примеры фото с Nubia Z80 Ultra

Руководитель компании ZTE Ни Фэй опубликовал примеры фотографий, сделанных на еще не представленный флагманский смартфон Nubia Z80 Ultra. Предполагается, что минимум несколько снимков сделано на 35-мм главный модуль камеры, в состав которой должен войти и улучшенный перископный модуль. Аппарат также должны оснастить кремний-углеродной батареей ёмкостью от 7000 мАч, полноэкранным дисплеем нового поколения с невидимой фронтальной камерой, а также топовой 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой до 4,62 ГГц, графическим ускорителем Adreno 840 и нейронным процессором.