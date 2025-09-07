Представлен бюджетный объектив Brightin Star 50mm F/1.4 III

Компания Brightin Star пополнила ассортимент объективов моделью Brightin Star 50mm F/1.4 III, которая предназначена для камер формата APS-C и системы M4/3. Новинка также характеризуется максимальной диафрагмой F/1.4, ручной фокусировкой, минимальным расстоянием для фокусировки 42 см, оптической конструкцией из шести элементов в пяти группах, в том числе одной линзой со сверхнизкой дисперсией и одной с высоким показателем преломления, оптическим покрытием линзы объектива для лучшего светопропускания, кольцом регулировки диафрагмы с кликами, плавным кольцом фокусировки и массой 395 граммов. Цена объектива составляет 120 долларов.

ТВ-приставку Acer 4K UHD Google TV Box оценили в 80 долларов…
Компания Acer объявила о выпуске ТВ-приставки 4K UHD Google TV Box, которая работает под управлением опер…
Sony представила новую камеру RX1R III…
Спустя почти десятилетие Sony анонсировала новую версию своей компактной камеры с несменным объективом — …
DJI представила экшн-камеру Osmo 360…
Компания DJI пополнила ассортимент экшн-камер моделью Osmo 360, которая, как видно из названия, способна …
Объектив Nikkor Z 24-70mm F/2.8 S II оценен в 2800 долларов…
Компания Nikon пополнила ассортимент зум-объективов вторым поколением модели Nikkor Z 24-70mm F/2.8 S, ко…
Компактную камеру Fujifilm X-E5 оценили в 1700 долларов…
Компания Fujifilm пополнила ассортимент беззеркальных камер APS-C формата моделью X-E5, которая получила …
В сеть слили первые фото Insta360 Go Ultra…
Официального анонса пока не было, однако утечки с фотографиями и характеристиками раскрыли новый дизайн и…
Компактная камера Ricoh GR IV оценена в 1500 долларов …
Компания Ricoh пополнила ассортимент компактных камер моделью GR IV, которая получила серьезные изменения…
Fujifilm подняла цены на все свои камеры и объективы…
Компания Fujifilm подняла цены на все свои камеры и объективы — в некоторых случаях на сотни долларов. Та…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor