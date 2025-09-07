Представлен бюджетный объектив Brightin Star 50mm F/1.4 III

Компания Brightin Star пополнила ассортимент объективов моделью Brightin Star 50mm F/1.4 III, которая предназначена для камер формата APS-C и системы M4/3. Новинка также характеризуется максимальной диафрагмой F/1.4, ручной фокусировкой, минимальным расстоянием для фокусировки 42 см, оптической конструкцией из шести элементов в пяти группах, в том числе одной линзой со сверхнизкой дисперсией и одной с высоким показателем преломления, оптическим покрытием линзы объектива для лучшего светопропускания, кольцом регулировки диафрагмы с кликами, плавным кольцом фокусировки и массой 395 граммов. Цена объектива составляет 120 долларов.