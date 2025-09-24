GoPro представила камеру Lit Hero

Если вам надоело таскать с собой экшн-камеру и отдельно фонарик или лампу для съёмок после заката, GoPro представила обновлённую версию своей Hero с встроенной подсветкой. Новинка под названием Lit Hero получила блок из четырёх ярких светодиодов, расположенных рядом с объективом — компания не уточняет точную яркость, но отмечает, что подсветка значительно мощнее стандартного светодиода на тыльной панели смартфона. Lit Hero уже доступна для предзаказа по цене 270 долларов, поставки начнутся 21 октября. Для сравнения, обычная Hero, анонсированная более года назад, по-прежнему стоит 200 долларов. Весит новая камера 93 грамма — на 7 грамм больше базовой модели.

При этом она не только получила встроенный свет, но и прирост в производительности — появилась поддержка съёмки в 4K при 60 кадрах в секунду вместо прежних 30, а также аккумулятор, обеспечивающий до 100 минут записи на максимальном качестве при выключенных светодиодах. Камера по-прежнему защищена от воды и выдерживает погружение до 5 метров. Хотя встроенная подсветка особенно полезна именно под водой, тестовые снимки показывают, что её дальность невелика. Оптимальнее всего использовать её для подсветки лиц на близком расстоянии с помощью комплектного диффузора, который смягчает свет, либо включать вспышку как художественный приём, создающий атмосферу снимка, будто он сделан моментальной камерой с чрезмерно яркой вспышкой. Странно, что у конкурентов похожих решений не наблюдается.