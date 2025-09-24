GoPro представила камеру Lit Hero…

При этом она не только получила встроенный свет, но и прирост в производительности — появилась поддержка съёмки в 4K при 60 кадрах в секунду вместо прежних 30, а также аккумулятор, обеспечивающий до 100 минут записи на максимальном качестве при выключенных светодиодах. Камера по-прежнему защищена от воды и выдерживает погружение до 5 метров. Хотя встроенная подсветка особенно полезна именно под водой, тестовые снимки показывают, что её дальность невелика. Оптимальнее всего использовать её для подсветки лиц на близком расстоянии с помощью комплектного диффузора, который смягчает свет, либо включать вспышку как художественный приём, создающий атмосферу снимка, будто он сделан моментальной камерой с чрезмерно яркой вспышкой. Странно, что у конкурентов похожих решений не наблюдается.