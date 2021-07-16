Capcom подтвердила проблему фризов в Resident Evil Village

На выходных появилась информация о взломанной версии Resident Evil Village, которая без DRM работает лучше, чем версия из Steam. Затем команда Digital Foundry проверила это утверждение и подтвердила, что да, пиратская версия не подтормаживает, как официальная. Виновниками в этом случае, похоже, является система ARM-защиты Denuvo, которая защищает (правильно) новую игру Capcom от взлома. Однако разработчики данной системы считают, что они не виноваты в подтормаживаниях новой игры.«Что касается недавнего пиратства и вмешательства в Resident Evil Village, мы провели несколько тестов на на нескольких машинах, и нет никакой разницы в игровом опыте на лицензионной версии, защищенной с помощью Denuvo Anti-Tamper, по сравнению с незащищенной версией без Denuvo Anti-Tamper. При этом мы не можем конкретно комментировать дополнительные системы Capcom, поскольку они не связаны с решением Denuvo».

К счастью, Capcom признала, что есть проблема с производительностью лицензионной игры, и сказала, что исправление уже готово — компания в настоящее время изучает сообщения о проблемах с производительностью ПК, чтобы выпустить патч и поправить проблему с этим вопросом. Правда, довольно странно, что игра в таком состоянии отправилась в релиз, ведь её тестировали и разработчики, и геймеры, но никто, видимо, не заметил, что в процессе сражения возникают мелкие подтормаживания, которые достаточно серьёзно влияют на игровой процесс. Будем ждать патча.