Cardio Metabike - первый в мире велотренажер, интегрированный в собственную метавселенную

Южнокорейская компания Cardio Healthcare, выпускающая аксессуары для фитнеса и спорта под брендом Cardio, представила Metabike — первый в мире велотренажер, интегрированный в собственную метавселенную. Чтобы «попасть» в метавселенную Cardio HUB, можно использовать смарт-телевизор или планшет со специальными приложениями вместе с Metabike. Устройства, подключенные по Bluetooth, позволяют выполнять различные задания во время обучения и зарабатывать до 30 долларов в месяц. Деньги зачисляются на баланс пользователя в метавселенной в виде криптовалюты Cardiocoin, работающей на блокчейне ERC20 (CRDC). Криптовалютой уже можно оплачивать различные медицинские услуги и обменивать на скидки в фитнес-заведениях.

Metabike использует специальные игровые контроллеры и педали, которые отслеживают реальную скорость, крутящий момент и пройденное расстояние во время тренировки. В будущем Metabike сможет работать с беговой дорожкой Metarun, которая использовалась в тестовом режиме в фитнес-залах Южной Кореи.
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