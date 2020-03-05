Castlevania: Symphony of the Night будет запущен на iOS и Android

2020-03-05, Автор - Ramil; Продукт - Castlevania: Symphony of the Night; [66]
Castlevania: Symphony of the Night видеоигра в жанре RPG. Была выпущена изначально в далеком 1997 году для платформы PlayStation 1. Теперь разработчик игры планирует вывести ее на мобильные устройства.

Konami говорит, что Castlevania: Symphony of the Night будет совместим с платформами Android и iOS. Игра будет с обновленной музыкой и графикой. Отзывы на игру только положительные. Стоимость игры составляет 256 рублей. Игра позволяет сохранять игровой процесс и продолжать с места остановки. Castlevania: Symphony of the Night доступен на шести языках: итальянский, английский, японский, немецкий, французский и испанский.

Комментарии и отзывы Castlevania: Symphony of the Night
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