Цена на NVIDIA GeForce RTX 4080 упала на 100 долларов

Безусловно, здесь стоит уточнить, что видеокарта пока что подешевела только в США, но вполне логично, что через какое-то время понижение цены доберётся и до других регионов мира, где можно будет уже смело говорить о возможности приобретать флагманскую модель на 100 долларов дешевле, чем ещё пару месяцев назад. С другой стороны, снижение цены на 7,5% это действительно здорово, но по прежнему нельзя сказать, что карта стоит своих денег. Да, NVIDIA GeForce RTX 4080 поддерживает технологии апскейлинга DLSS 3, что в некоторых видеоиграх даёт существенный прирост производительности, но по всем остальным параметрам это достаточно простое решение, которое на самом деле сложно назвать чем-то невероятным. А за такие деньги просто хорошую видеокарту покупать желания нет.