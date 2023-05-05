Цена на NVIDIA GeForce RTX 4080 упала на 100 долларов

В США видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 теперь доступны почти на 100 долларов дешевле, чем их рекомендованная розничная цена. С момента своего запуска NVIDIA GeForce RTX 4080 считалась немного нецелесообразной покупкой из-за повышения цены по сравнению с предыдущим поколением. RTX 4080 была выпущена по цене 1199 долларов, что на 33% выше, чем RTX 3080 на 12 ГБ и на 71% выше, чем видеокарты RTX 3080 на 10 ГБ. А учитывая, что эта видеокарта напрямую конкурирует с AMD Radeon RX 7900 XTX, которая стоит от 959 долларов, ситуация казалась вовсе неразумной. Но теперь крупнейшие компании-партнёры продают видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 по самой низкой цене, которая существовала с момента анонса данной модели.

Безусловно, здесь стоит уточнить, что видеокарта пока что подешевела только в США, но вполне логично, что через какое-то время понижение цены доберётся и до других регионов мира, где можно будет уже смело говорить о возможности приобретать флагманскую модель на 100 долларов дешевле, чем ещё пару месяцев назад. С другой стороны, снижение цены на 7,5% это действительно здорово, но по прежнему нельзя сказать, что карта стоит своих денег. Да, NVIDIA GeForce RTX 4080 поддерживает технологии апскейлинга DLSS 3, что в некоторых видеоиграх даёт существенный прирост производительности, но по всем остальным параметрам это достаточно простое решение, которое на самом деле сложно назвать чем-то невероятным. А за такие деньги просто хорошую видеокарту покупать желания нет.