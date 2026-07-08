Цены на DDR4 и DDR3 взлетели на 50%

По данным источников из отрасли, спрос на память продолжает расти благодаря бурному развитию искусственного интеллекта. Особенно быстро увеличиваются поставки корпоративных SSD-накопителей, используемых в дата-центрах и ИИ-инфраструктуре. Это создаёт дополнительную нагрузку на производителей памяти и может привести к дефициту DDR4 объёмом 8 ГБ, который, по некоторым оценкам, способен продлиться до двух лет. Самое интересное, что цены на чипы DDR4 объёмом 16 ГБ в отдельных случаях даже превысили стоимость аналогичных чипов DDR5. Одной из причин является сохраняющийся спрос со стороны производителей ПК, которые продолжают активно выпускать системы на базе платформ DDR4. Но это всё равно выглядит очень странно на фоне того, что на горизонте уже находится DDR6, а DDR3 и DDR4 всё ещё в строю.