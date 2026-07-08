Цены на DDR4 и DDR3 взлетели на 50%

Нехватка чипов памяти продолжает усиливаться, затрагивая уже не только современные стандарты, но и более старые решения. Согласно последним данным из цепочки поставок, стоимость памяти DDR4 и DDR3 растёт значительно быстрее, чем предполагалось ранее. Как сообщает DigiTimes, контрактные цены на память в третьем квартале 2026 года ещё находятся на стадии согласования, однако уже ясно, что рост окажется намного выше первоначальных прогнозов. Если ранее внимание было сосредоточено на подорожании DDR5, то теперь серьёзный скачок цен ожидается и для DDR4. В частности, стоимость чипов DDR4 объёмом 8 ГБ может увеличиться более чем на 50% уже в третьем квартале.

По данным источников из отрасли, спрос на память продолжает расти благодаря бурному развитию искусственного интеллекта. Особенно быстро увеличиваются поставки корпоративных SSD-накопителей, используемых в дата-центрах и ИИ-инфраструктуре. Это создаёт дополнительную нагрузку на производителей памяти и может привести к дефициту DDR4 объёмом 8 ГБ, который, по некоторым оценкам, способен продлиться до двух лет. Самое интересное, что цены на чипы DDR4 объёмом 16 ГБ в отдельных случаях даже превысили стоимость аналогичных чипов DDR5. Одной из причин является сохраняющийся спрос со стороны производителей ПК, которые продолжают активно выпускать системы на базе платформ DDR4. Но это всё равно выглядит очень странно на фоне того, что на горизонте уже находится DDR6, а DDR3 и DDR4 всё ещё в строю.