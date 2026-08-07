Microsoft снизила рекомендации для Windows 11

Операционная система Windows 11 всегда выигрывает от увеличения объёма оперативной памяти, однако продолжающийся дефицит DRAM-чипов вынудил Microsoft пересмотреть свои прежние рекомендации. Ранее компания утверждала, что для требовательных пользователей оптимальным объёмом являются 32 ГБ оперативной памяти, однако теперь эти заявления исчезли с официального сайта. Вместо этого Microsoft решила сосредоточиться на оптимизации использования памяти в Windows 11, что должно принести пользу миллионам пользователей. Изначально рекомендации были опубликованы в разделе Learning Center на сайте Microsoft, однако сейчас соответствующая страница удалена и при попытке открыть её отображается ошибка 404. Как выяснили журналисты Windows Latest, с помощью сервиса Wayback Machine удалось восстановить архивную версию страницы, впервые опубликованную 28 ноября 2025 года.

В архивной версии Microsoft утверждала, что 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства современных игр, а 32 ГБ идеально подходят для пользователей, запускающих самые требовательные проекты или использующих большое количество модификаций. Также компания рекомендовала выбирать твердотельный накопитель объёмом 1 ТБ для хранения большой игровой библиотеки. Однако из-за дефицита памяти стоимость как оперативной памяти, так и SSD значительно выросла, поэтому такие рекомендации сегодня подходят далеко не всем. И в Microsoft это прекрасно понимают.