Память CXMT оказалась не такой уж доступной

По словам нескольких производителей модулей памяти, DDR5 от CXMT стоит примерно на том же уровне, что и продукция крупных игроков рынка — Samsung, SK Hynix и Micron. То есть существенного ценового преимущества, которого ожидали некоторые участники рынка, пока не наблюдается. При этом преимущество CXMT заключается скорее не в цене, а в объёмах доступной памяти. Компания не ориентируется в первую очередь на премиальные направления вроде HBM или памяти для ИИ-ускорителей, поэтому может направлять больше ресурсов в сегмент стандартной DRAM. Тем не менее технологически CXMT пока отстаёт от ведущих производителей. На данный момент её DDR5-модули подходят в основном для начального и массового сегмента, а максимальные зафиксированные скорости достигают примерно 8000 MT/сек. Хотя и это очень даже неплохо.