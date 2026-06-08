Память CXMT оказалась не такой уж доступной

Похоже, вокруг памяти компании CXMT поколения DDR5 возникли завышенные ожидания относительно её стоимости и влияния на рынок. Китайский производитель DRAM-памяти под названием CXMT действительно считается одним из ключевых игроков, способных увеличить предложение памяти на глобальном рынке. Компания активно инвестирует в новые фабрики, наращивает объёмы производства и уже взаимодействует с мировыми поставщиками. На фоне продолжающегося дефицита DRAM многие ожидали, что CXMT сможет заметно снизить цены на потребительскую память. Однако, как утверждают источники, опрошенные на Computex 2026, реальная ситуация выглядит иначе.

По словам нескольких производителей модулей памяти, DDR5 от CXMT стоит примерно на том же уровне, что и продукция крупных игроков рынка — Samsung, SK Hynix и Micron. То есть существенного ценового преимущества, которого ожидали некоторые участники рынка, пока не наблюдается. При этом преимущество CXMT заключается скорее не в цене, а в объёмах доступной памяти. Компания не ориентируется в первую очередь на премиальные направления вроде HBM или памяти для ИИ-ускорителей, поэтому может направлять больше ресурсов в сегмент стандартной DRAM. Тем не менее технологически CXMT пока отстаёт от ведущих производителей. На данный момент её DDR5-модули подходят в основном для начального и массового сегмента, а максимальные зафиксированные скорости достигают примерно 8000 MT/сек. Хотя и это очень даже неплохо.