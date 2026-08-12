Китайская YMTC обошла лидеров на рынке памяти

Китайская компания YMTC продолжает стремительно наращивать позиции на рынке NAND Flash. Это подтверждают данные Counterpoint Research по мировым поставкам памяти во втором квартале этого года — по итогам квартала YMTC поднялась на третье место, обойдя сразу нескольких крупнейших производителей отрасли. Лидером мирового рынка NAND Flash остаётся Samsung с долей 25%. На второй позиции находится SK Hynix вместе со своей дочерней компанией Solidigm, которым принадлежит 22% рынка. YMTC заняла третье место — объём поставок компании вырос на 22% в годовом выражении и ещё на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Благодаря этому китайскому производителю удалось обойти Micron, Kioxia и Sandisk.

Стремительный рост YMTC объясняется большими объёмами поставок как на внутреннем китайском рынке, так и за его пределами. Фирменная архитектура памяти Xtacking 4.0 уже выпускается массово в составе 267-слойной 3D NAND, а переход к технологиям с более чем 300 слоями ожидается уже в следующем году. Высокие производственные объёмы в сочетании с развитием технологий позволили YMTC обойти многих давно закрепившихся на рынке конкурентов. При этом третье место по объёму поставок не означает аналогичной позиции по выручке. По этому показателю YMTC занимает лишь пятое место среди производителей. Причина заключается в ориентации китайской компании преимущественно на потребительскую электронику, тогда как Micron и другие работают в корпоративном секторе.
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