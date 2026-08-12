Китайская YMTC обошла лидеров на рынке памяти

Стремительный рост YMTC объясняется большими объёмами поставок как на внутреннем китайском рынке, так и за его пределами. Фирменная архитектура памяти Xtacking 4.0 уже выпускается массово в составе 267-слойной 3D NAND, а переход к технологиям с более чем 300 слоями ожидается уже в следующем году. Высокие производственные объёмы в сочетании с развитием технологий позволили YMTC обойти многих давно закрепившихся на рынке конкурентов. При этом третье место по объёму поставок не означает аналогичной позиции по выручке. По этому показателю YMTC занимает лишь пятое место среди производителей. Причина заключается в ориентации китайской компании преимущественно на потребительскую электронику, тогда как Micron и другие работают в корпоративном секторе.