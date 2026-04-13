Цены на DDR4 впервые за долгое время упали

Цены на DDR4 наконец начали снижаться после резкого роста — в марте спотовая стоимость чипов объёмом 16 ГБ упала примерно на 5%, хотя за последний год до этого выросла более чем на 2200%. Главной причиной такого скачка стал бум ИИ-дата-центров, которые фактически поглотили всё доступное производство DRAM, из-за чего тема стоимости DDR4 и DDR5 активно обсуждалась среди энтузиастов. Это ударило по всем — от сборщиков ПК до производителей ноутбуков и крупных OEM-компаний, а для многих пользователей апгрейд памяти просто стал слишком дорогим. Чтобы понять ситуацию, важно различать контрактные и спотовые цены. Контрактные — это те, о которых договариваются крупные производители памяти вроде Samsung, SK Hynix и Micron Technology с большими заказчиками, такими как Apple, HP или Dell.

Спотовые же цены формируются «на месте» без долгосрочных контрактов и обычно применяются к небольшим объёмам, которые закупают дистрибьюторы и участники цепочек поставок. Именно в этом сегменте и наметилось снижение — в марте DDR4 и DDR5 подешевели примерно на 5% по сравнению с февралем. При этом общий уровень цен остаётся крайне высоким. Например, стоимость одного 16-гигабитного чипа DDR4 выросла с 3,20 долларов в марте 2025 года до примерно 74,10 долларов сейчас — это рост примерно в 22 раза. Так что память всё ещё очень дорогая и подешевеет ещё не скоро, но, что немаловажно, в этом направлении есть хоть какие-то изменения. Это отличная новость для пользователей.
