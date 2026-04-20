Дефицит памяти сохранится до 2028 года

Дефицит оперативной памяти, как ожидается, сохранится ещё несколько лет — признаков скорой стабилизации рынка пока нет. Производители DRAM просто не успевают удовлетворять стремительно растущий спрос. Главной причиной называется бурное развитие агентского ИИ и связанных с ним дата-центров. Новые вычислительные площадки массово закупают память, из-за чего свободных объёмов на рынке становится всё меньше. Спрос настолько велик, что заметное облегчение ситуации ожидается только через несколько лет. По данным Nikkei Asia, к концу 2027 года производители DRAM смогут покрывать лишь около 60% мирового спроса. Пока дата-центры продолжают расширяться и выкупать крупные партии памяти, цены будут оставаться высокими, а доступность модулей в рознице — ограниченной.

Крупнейшие компании отрасли, включая Samsung, SK Hynix, Micron и китайскую YMTC, уже запускают дополнительные производственные линии и ускоренно строят новые предприятия. Однако такие проекты требуют времени, поэтому быстрого эффекта ждать не стоит. Недавно также сообщалось, что YMTC и CXMT работают сразу над тремя новыми фабриками, одна из которых уже начала работу, а две другие планируют запустить позже в этом году. Это должно удвоить их общий объём выпуска. Для производителей ПК это означает дальнейшее подорожание оперативной памяти и рост себестоимости устройств, что больно ударит по потребителям, желающим купить новый ПК или прокачать уже имеющуюся систему.