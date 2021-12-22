Цены на Intel 65 Вт Alder Lake-S подтверждены

Цены на грядущие настольные процессоры Intel Core Alder Lake-S 65 Вт 12-го поколения были недавно подтверждены BestBuy, когда они преждевременно обновили цены на своем веб-сайте. В списки не включены некоторые ранее просочившиеся продукты, поэтому некоторые модели могут быть отложены и не будут доступны для покупки после запуска. Intel Core i9-12900 стоит 529,99 долларов США, что на 60 долларов меньше, чем Core i9-12900K без блокировки, а Core i7-12700 будет продаваться по цене 359,99 долларов США.

Мы можем увидеть три продукта Core i5 среднего уровня в списке: i5-12600 за 239,99 долларов, i5-12500 за 219,99 долларов и i5-12400 за 209,99 долларов. Сегмент начального уровня включает i3-12100 по цене 139,99 долларов США и Pentium G7400 / G6900 по цене 79,99 долларов США и 59,99 долларов США соответственно. Ожидается, что эти новые процессоры будут доступны сразу после их анонса 5 января.
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