Цены на RTX 5090 существенно снизились

На рынке видеокарт серии RTX 50 наблюдается быстрое снижение цен, и многие модели всё ближе подходят к своим официальным рекомендованным ценам. Например, флагманская GeForce RTX 5090, которая обычно стоит свыше 2500 долларов, в некоторых случаях продаётся уже по цене MSRP или ниже — пока такие случаи редки, но это лишь вопрос времени. Например, свежим примером стала видеокарта MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC, которая временно появилась на немецком магазине Mindfactory всего за 1999 евро. Официальная стартовая цена NVIDIA для RTX 5090 в Европе — 2229 евро, так что это первое предложение, позволяющее купить видеокарту ниже рекомендованной розничной стоимости. Правда, сейчас цена на MSI Ventus 3X OC поднялась почти до 2698 евро, но в другом немецком магазине её всё ещё можно купить на 10 евро дешевле MSRP.

Более того, данные с портала Geizhals показывают, что цены на RTX 5090 продолжали снижаться в последнее время — сейчас несколько вариантов доступны в диапазоне 2200–2500 евро, что значительно дешевле, чем несколько недель назад. Более того, другие модели серии RTX 50 вроде RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 тоже заметно подешевели у разных продавцов. Хотя цены пока что чаще всего немного выше MSRP, раньше они превышали рекомендованные цены на 40-50%. Так что если вы планируете приобретать видеокарту нового поколения, то настоятельно рекомендуется немного подождать, пока цены упадут до своего минимума — это может произойти ближе к сентябрю текущего года.