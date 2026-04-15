Lexar рассказала на чём экономят геймеры

Во время медиа-тура в штаб-квартире Lexar в Китае журналисты Digital Foundry пообщались с генеральным менеджером европейского подразделения компании, который рассказал, какие комплектующие выбирают геймеры и на чём они готовы экономить. По данным Lexar, несмотря на рост цен на оперативную память и NAND-флеш, пользователи спокойно переходят на комплекты оперативной памяти меньшего объёма, тогда как SSD ёмкостью ниже 512 ГБ практически не пользуются спросом. Хотя это не совсем прямое сравнение, при сборке ПК всё равно нужны и оперативная память, и накопитель, поэтому энтузиастам часто приходится выбирать между большим SSD и большим объёмом оперативной памяти. При этом, как отмечает Lexar, пользователи настолько ориентированы на объём накопителя, что готовы даже вернуться к жёстким дискам, лишь бы не покупать SSD меньше 512 ГБ. Это логично, учитывая, что современные игры могут занимать сотни гигабайт.

Сейчас высокая стоимость оперативной памяти заставляет геймеров тратить заметно больше на свои системы, чтобы обеспечить комфортную работу. Объём 16 ГБ уже считается минимальным для Windows 11, но многие игры и задачи требуют большего, поэтому энтузиастам приходится переходить на комплекты 32 ГБ по ценам, которые ещё год назад казались невозможными. Например, ранее сообщалось о ситуации на спотовом рынке DDR4, где стоимость одного модуля на 16 Гбит выросла примерно на 2200% за последний год, и лишь в марте произошла небольшая коррекция примерно на 5%.
