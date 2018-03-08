Цены на линейку AMD Ryzen 2000

В интернете появились слитые фотографии стоимости нового процессора AMD Ryzen 2000 и всей линейки. Оказалось, что никакой существенной разницы в стоимости по сравнению с Intel нет. Топовая модель линейки под названием AMD Ryzen 2700X стоит 369 долларов, тогда как топовая модель от Intel под названием 8700K стоит 370 долларов. Разница в один доллар не настолько важна, чтобы отказываться от Intel, только тут еще есть вопрос цены системы охлаждения. Сами понимаете — AMD всегда горячее. Значит, вам нужно будет покупать к процессору более мощную систему охлаждения, чтобы он работал на адекватной температуре. Это выльется в большие расходы, нежели с Intel-вариантом, так что говорить о преимуществе в стоимости нет смысла. Может там другая ситуация с производительностью, но это тоже нужно изучать и детально тестировать.