Цены на оперативную память подскочат на 50% в начале 2026 года

При этом рынок входит в очередной цикл обновления после анонсов на CES 2026, из-за чего компании стремятся зафиксировать долгосрочные контракты сразу на весь год. Однако, поскольку рынок сейчас находится на стороне продавцов, производителям ПК, скорее всего, придётся заплатить значительные суммы, чтобы гарантировать себе возможность удовлетворить спрос со стороны покупателей. Проблема только в том, что с ростом стоимости спрос будет наоборот падать — далеко не все могут себе позволить компьютеры хотя бы на 16 ГБ оперативной памяти, не говоря уже о 32 ГБ или более. Соответственно, производителям придётся балансировать между повышением цены и сохранением текущего спроса на готовую продукцию. А ведь это только начало года — в обозримом будущем цены могут подскочить ещё выше, буквально уничтожив бюджетный сегмент ПК.