Цены на оперативную память подскочат на 50% в начале 2026 года

Ожидается, что дефицит DRAM в ближайшее время станет ещё более жёстким, а согласно новому отчёту, контрактные цены на DRAM в первом квартале 2026 года могут вырасти сразу на 50%. На фоне происходящего производители спешат заключать долгосрочные соглашения с поставщиками памяти, поскольку изменения в контрактных ценах вынуждают их закупать компоненты по всё более высокой стоимости. Утверждается, что у большинства массовых производителей ПК осталось всего несколько недель запаса DRAM, после чего им придётся покупать оперативную память уже по новой цене, а затем повышать стоимость своей финальной продукции, дабы покрыть издержки.

При этом рынок входит в очередной цикл обновления после анонсов на CES 2026, из-за чего компании стремятся зафиксировать долгосрочные контракты сразу на весь год. Однако, поскольку рынок сейчас находится на стороне продавцов, производителям ПК, скорее всего, придётся заплатить значительные суммы, чтобы гарантировать себе возможность удовлетворить спрос со стороны покупателей. Проблема только в том, что с ростом стоимости спрос будет наоборот падать — далеко не все могут себе позволить компьютеры хотя бы на 16 ГБ оперативной памяти, не говоря уже о 32 ГБ или более. Соответственно, производителям придётся балансировать между повышением цены и сохранением текущего спроса на готовую продукцию. А ведь это только начало года — в обозримом будущем цены могут подскочить ещё выше, буквально уничтожив бюджетный сегмент ПК.