Цены на оперативную память упадут

Финансовые аналитики считают, что стоимость оперативной памяти для настольных компьютеров больше расти не будет. Дело в том, что сейчас стала очень востребованной память для серверов и смартфонов, так что производители будут делать упор на эти рынки, тогда как производство памяти для ПК будет заметно сокращено. Но, этого объема с головой хватит для удовлетворения всех потребностей пользователей. При этом, со временем стоимость начнет падать и уже к концу года ожидается спад на 3,2% от общей стоимости. Это довольно мало и, фактически, ничего вам не подарит, ведь это очень мизерная экономия на общем фоне. С другой стороны, в течении ближайшего года цены и расти не будут, что тоже не может не радовать. Все же пользователи уже устали смотреть на то, как оперативная память постоянно становится дороже и дороже.