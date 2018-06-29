Цены на твердотельные накопители с Flash NAND продолжают падать

DRAMeXchange сообщает, что темпы роста на рынке мобильных телефонов во второй половине 2018 года ожидается слабым. В сочетании с непрерывным улучшением производительности и выходом 3D / NAND Flash 64/72-слойных, ожидается, что цены на NAND Flash память продолжат уменьшатся.Цены на память NAND Flash снижались в течение двух кварталов подряд в начале 2018 года из-за традиционного межсезонья и расширения емкости 3D / NAND Flash 64/72-слой. В течение этого периода поставщики предоставляли конкурентоспособные цены на продукты с высокой плотностью для увеличения объема памяти в небольшом объеме, с целью дальнейшего улучшения спроса в пиковый сезон.