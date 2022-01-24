Ceremorphic раскрывает технологические планы по созданию нового процессора

Ceremorphic сегодня объявила о своих планах по выпуску полной кремниевой системы, обеспечивающей производительность, необходимую для приложений следующего поколения, таких как обучение модели искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычисления, обработка автомобилей, открытие лекарств и обработка метавселенной. Эта новая архитектура, разработанная с использованием усовершенствованной кремниевой геометрии, создавалась с нуля для решения современных проблем высокопроизводительных вычислений с точки зрения надежности, безопасности и энергопотребления для обслуживания всех сегментов рынка, требовательных к производительности.

Ceremorphic использует собственную запатентованную многопоточную процессорную технологию ThreadArch в сочетании с передовой новой технологией, разработанной инженерами по кремнию, алгоритмам и программному обеспечению, которые в настоящее время работают в Ceremorphic. Эта команда использует свой богатый опыт и запатентованную технологию для разработки обучающего суперкомпьютерного чипа со сверхнизким энергопотреблением.