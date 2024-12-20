Чем порадовать близких на Новый год

Если вы, как и многие другие, оставили покупку подарков на последний момент или никак не можете придумать, что подарить тому самому одному человеку, у которого все есть, обратитесь к нашей подборке. Собрали гаджеты на любой вкус и цвет.

Детский планшет DIGMA Kids A7

Найдется среди гаджетов и подарок для детей – планшет Kids A7 от бренда DIGMA. 7-дюймовый экран с IPS матрицей и частотой обновления 60 Гц подойдет для просмотра мультиков и обучающих программ. В комплекте предусмотрен стилус для рисования, чтобы ребенок мог раскрыть свой творческий потенциал.
Процессор Unisoc SC9863A, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной хватит как для развлекательных, так и для учебных программ. Аккумулятор 2800 мАч позволит не беспокоиться о постоянной подзарядке планшета. Чтобы вы всегда были в курсе, чем занимается ваше чадо, в девайсе предусмотрены настройки работы приложений и подробная статистика. Планшет Kids A7 станет действительно приятным подарком на Новый год.

Беспроводные наушники Baseus Bowie MA10

Легкие и эргономичные наушники Bowie MA10 от Baseus станут отличным вариантом для тех, кто совмещает активный образ жизни с любовью к музыке. Модель воспроизводит звук в высоком разрешении и с минимальной задержкой 0,038 секунды, что будет особенно важно при просмотре фильмов и прохождении игр. Активное шумоподавление -48 дБ позволяет укрыться от внешнего мира, спрятать раздражающие шумы даже в загруженном общественном транспорте. Наушники с сертификатом IPX6 не боятся влаги и работают до 8 часов без подзарядки.
Bowie MA10 от Baseus помогут проникнуться атмосферой праздника с любимой музыкой.

Игровое кресло Oklick Camper

Подходящий презент для геймеров – игровое кресло Camper от Oklick. Модель с увеличенным сиденьем рассчитана на нагрузку до 120 кг, подойдет как для детей, так и для взрослых. Спинка регулируется в пределах 125 градусов, высота – в пределах 10 см, всё надежно фиксируется. Можно легко настроить кресло под себя и комфортно играть часами за компьютером. Впрочем, главная особенность модели – выдвижная подставка для ног, которая позволяет удобно расположиться перед монитором во время просмотра фильма или стрима.
Колесики не царапают паркет и вообще не шумят при перемещении. Игровое кресло Camper от Oklick подарит настоящий комфорт во время долгих игровых баталий.

Мобильный телефон Xenium X600

Есть у нас в списке и девайс, который отлично сочетает понятный функционал с приятными характеристиками. Xenium X600 — это привычная многим «раскладушка» на новый лад: в современном стильном корпусе, с качественным TFT-экраном, всеми необходимыми функциями и внушительной автономностью аккумулятора. Телефон способен работать более 2000 часов в режиме ожидания и 36 часов в режиме разговора — полезная в наши дни опция.
Такой подарок подойдет как взрослому (дачнику, рыбаку, водителю, а также родителям, бабушке или дедушке), так и ребенку, чтобы всегда быть на связи с близкими.

Аппарат для приготовления попкорна

Если на Новый год планируете марафон праздничного кино, не обойтись без попкорна – так почему бы не приобрести девайс для его приготовления! Приготовить кукурузу проще простого, нужно лишь загрузить зерна в нагревательную камеру и нажать пуск, горячий и свежий попкорн будет готов за считанные минуты. Мощности 1200 Вт будет более чем достаточно для любых объемов. Машина использует горячий воздух для быстрого и эффективного приготовления попкорна, так что масло не понадобится. Съемная крышка позволяет легко и быстро чистить аппарат. Машина для попкорна – отличный способ привнести уют в ваш вечер.
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Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
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