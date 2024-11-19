Черная пятница с Dreame: инновационная техника по сниженным ценам

В преддверии Черной пятницы бренд Dreame запускает акции на свои модели бытовой техники. Это уникальная возможность приобрести устройства, которые упрощают заботу о доме и личном комфорте по выгодным ценам на официальных сайтах Dreame, МВидео, Эльдорадо, Технопарк, ДНС, и Ситилинк.Робот-пылесос– это новое слово в автоматизации уборки. Устройство способно работать автономно до 75 дней благодаря станции самоочистки, которая очищает мусоросборник, промывает швабры горячей водой и просушивает щетки. С мощностью всасывания 7 300 Па пылесос эффективно справляется с любыми загрязнениями. Цена по акции – 99 990 руб. вместо 119 990 руб.

Для тех, кто ценит вертикальные пылесосы, Dreame предлагает. Он оснащен 3-литровым герметичным мешком, который удерживает пыль и мусор до 100 дней, а также мощным электродвигателем TurboMotor™ с силой всасывания 310 аэроватт. Акционная цена – 89 990 руб. вместо 99 990 руб.

Моющий вертикальный пылесосстанет находкой для тщательной уборки. Автоматическая очистка щеток горячей водой и их последующая сушка обеспечивают удаление даже стойких загрязнений. Устройство предлагает регулируемую мощность всасывания до 18 000 Па. Стоимость по акции – 52 990 руб. вместо 59 990 руб.

И наконец, фен. Легкий, мощный и бережный, он сушит волосы за 2 минуты благодаря скорости воздушного потока 70 м/с и использованию отрицательных ионов. Его цена снижена до 9 990 руб.