Черная пятница с Dreame: инновационная техника по сниженным ценам

Для тех, кто ценит вертикальные пылесосы, Dreame предлагает Z40 Station. Он оснащен 3-литровым герметичным мешком, который удерживает пыль и мусор до 100 дней, а также мощным электродвигателем TurboMotor™ с силой всасывания 310 аэроватт. Акционная цена – 89 990 руб. вместо 99 990 руб.
Моющий вертикальный пылесос H13 Pro станет находкой для тщательной уборки. Автоматическая очистка щеток горячей водой и их последующая сушка обеспечивают удаление даже стойких загрязнений. Устройство предлагает регулируемую мощность всасывания до 18 000 Па. Стоимость по акции – 52 990 руб. вместо 59 990 руб.
И наконец, фен Dreame Hair Glory. Легкий, мощный и бережный, он сушит волосы за 2 минуты благодаря скорости воздушного потока 70 м/с и использованию отрицательных ионов. Его цена снижена до 9 990 руб.