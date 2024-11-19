Черная пятница с Dreame: инновационная техника по сниженным ценам

В преддверии Черной пятницы бренд Dreame запускает акции на свои модели бытовой техники. Это уникальная возможность приобрести устройства, которые упрощают заботу о доме и личном комфорте по выгодным ценам на официальных сайтах Dreame, МВидео, Эльдорадо, Технопарк, ДНС, и Ситилинк.

Робот-пылесос Dreame L30 Ultra – это новое слово в автоматизации уборки. Устройство способно работать автономно до 75 дней благодаря станции самоочистки, которая очищает мусоросборник, промывает швабры горячей водой и просушивает щетки. С мощностью всасывания 7 300 Па пылесос эффективно справляется с любыми загрязнениями. Цена по акции – 99 990 руб. вместо 119 990 руб.

Для тех, кто ценит вертикальные пылесосы, Dreame предлагает Z40 Station. Он оснащен 3-литровым герметичным мешком, который удерживает пыль и мусор до 100 дней, а также мощным электродвигателем TurboMotor™ с силой всасывания 310 аэроватт. Акционная цена – 89 990 руб. вместо 99 990 руб.

Моющий вертикальный пылесос H13 Pro станет находкой для тщательной уборки. Автоматическая очистка щеток горячей водой и их последующая сушка обеспечивают удаление даже стойких загрязнений. Устройство предлагает регулируемую мощность всасывания до 18 000 Па. Стоимость по акции – 52 990 руб. вместо 59 990 руб.

И наконец, фен Dreame Hair Glory. Легкий, мощный и бережный, он сушит волосы за 2 минуты благодаря скорости воздушного потока 70 м/с и использованию отрицательных ионов. Его цена снижена до 9 990 руб.

Путешественник Алексей Дудин покорил Северный полюс вместе с…
Известный путешественник и фотограф Алексей Дудин успешно завершил экспедицию на Северный полюс, запечатл…
МТС объявила старт предзаказа на складной смартфон HONOR Mag…
Компания МТС открыла предзаказ на новый флагманский смартфон HONOR Magic V3 с ультратонким складным корпу…
Лучшие сорта тюльпанов для букета…
При создании букетов в цветочных магазинах используются разные виды тюльпанов. Выбор сорта зависит от …
Tvigle отмечает 17 лет на рынке и продолжает расширение на С…
Компания Tvigle, первопроходец в сфере российских онлайн-кинотеатров, отпраздновала свой 17-й день рожден…
Черная пятница с Dreame: инновационная техника по сниженным …
В преддверии Черной пятницы бренд Dreame запускает акции на свои модели бытовой техники. Это уникальная в…
Какие цветы подарить девушке на первом свидании…
Первое свидание — это особенный момент, который требует внимательной подготовки, чтобы произвести хоро…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor