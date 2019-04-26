Четырехголосный полу-модульный аналоговый синтезатор Matriarch

2019-04-26, Автор - Ganibal; Продукт - Matriarch; [33]
Компания Moog представила свой новый четырехголосный полу-модульный аналоговый синтезатор Matriarch.

Внутри синтезатора встроен секвенсор на 256 шагов, арпеджиатор, стерео лестничные фильтры и стерео аналоговая задержка. Компания утверждает, что вы сможете сразу же издать мелодию, без каких либо исправлений и настроек. Модули синтеза здесь основаны на оригинальных схемах Боба Муга. Matriarch предлагает 90 модульных патч-точек для исследования звуковых возможностей пространства и времени, которые этот зверь может предложить. Что касается подключения, в нем есть вход 1/4 дюйма для обработки гитар, драм-машин и другого оборудования через аналоговую схему Matriarch. Также присутствуют 1/4-дюймовые входы сустейна и педали экспрессии, в дополнение к стереофоническим 1/4-дюймовым и 3,5-мм выходам Eurorack. Стоимость Matriarch составляет 1999 долларов. С 29 апреля Matrirach будет доступен для предварительного заказа через дилеров Moog.


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