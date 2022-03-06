Чипы AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 готовы к выходу

В сеть утекли характеристики чипов AMD Ryzen Threadripper PRO 5000, официальный релиз которых состоится в ближайшее время. Итак, топовая модель Threadripper PRO 5995WX имеет 64 ядра, 128 потоков и базовую частоту 2,7 ГГц. Threadripper PRO 5975WX характеризуется 32 ядрами, 64потоками и частотой от 3,6 ГГц. Threadripper PRO 5965WX получит 24 ядра, 48 потоков и частоту 3,8 ГГц. Также в линейку войдет 16-ядерный и 32-поточный Threadripper PRO 5955WX c частотой от 4,0 ГГц и 12-ядерный 24-поточный Threadripper PRO 5945WX c базовой частотой 4,1 ГГц. Максимальная частота всех чипов составляет 4,5 ГГц, а TDP – 280 Вт.