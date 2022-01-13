Чипы HiSilicon от Huawei вернутся в 2022 году

До 2019 года было 4 основных бренда процессоров, которые можно было обнаружить в Android-смартфонах. Это соответственно серия чипов Snapdragon от Qualcomm, серия Helio от MediaTek, серия Exynos от Samsung и серия HiSilicon Kirin от Huawei. В то время чипы Huawei HiSilicon были лучшими в своем классе, особенно HiSilicon Kirin 980, установленный в Huawei Mate 20 Pro 2018 года, который в то время превосходил все флагманы 2018 года, оснащенные Snapdragon 845.

Чип HiSilicon также обеспечивает быструю проводную зарядку телефона мощностью 40 Вт, а также интернет-чип, который может включать ночной режим, который, по мнению многих обозревателей, превосходит многие флагманские смартфоны с камерой, выпущенные в 2018 году. Однако после санкций США, введенных в последние годы, Huawei потерял доступ к своему партнеру по производству чипов TSMC, и она могла использовать только оставшиеся запасы чипов Kirin и выбирать чипы 4G Snapdragon низшего качества для своих смартфонов, например, Huawei P50 Pocket. Запрет повлиял на то, что Huawei также закупила чипы 5G Snapdragon.

Спустя 2 года, Huawei принесла отличные новости о том, что она вернет свои чипы HiSilicon после 2-летнего перерыва. В своем официальном тизере Huawei утверждает, что в 2022 году она снова продвинется на рынке чипов. Вскоре после анонса уже ходили слухи, что следующий чип HiSilicon от Huawei будет называться HiSilicon Skylight 800.