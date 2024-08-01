Чипы памяти DRAM принесут 136 миллиардов в 2025 году

Судя по информации надёжных источников, спрос на DRAM-память и NAND Flash-чипы на текущий момент находится на своём пике и ожидается, что доход от этой сферы увеличится до 77% в том числе из-за повышения цен на чипы памяти в обозримом будущем. Дело в том, что бум в области искусственного интеллекта продолжается, и по мере того, как всё больше компаний используют возможности ИИ и современное оборудование, спрос на передовые разработки в области аппаратного обеспечения только растёт. Например, по данным аналитической компании TrendForce, ожидается, что спрос на память DRAM и NAND Flash достигнет рекордного уровня с уровнем доходов в 90,7 миллиарда долларов уже к концу 2024 года. Более того, в 2025 году спрос и доход продолжат повышаться примерно на 51% в секторе DRAM и до 29% в области NAND Flash.

Если эти прогнозы подтвердятся на практике, доходы от производства чипов DRAM достигнут отметки в 136,5 миллиарда долларов к концу 2025 года. Одной из основных причин столь высокого роста доходов является память HBM, которая является одной из самых дорогих в отрасли, и при этом самой востребованной для центров обработки данных. Ещё одним важным фактором, способствующим увеличению доходов, является внедрение DDR5 на серверном рынке, что обеспечит рост доходов на 40% в 2024 году и на 60-65% в следующем году. Аналогичный рост будет наблюдаться на рынке ноутбуков и десктопных компьютеров, то тоже является крайне интересным событием особенно для тех, кто думал обновить ПК.